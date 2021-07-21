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Яке свято 21 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 21 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У середу, 21 липня 2021 року Православна церква святкує явище ікони Пресвятої Богородиці і відзначає пам'ять великомученика Прокопія. У народному календарі - Прокопій, Прокоп-жнець (жатвеннік), Прокоп'єв день, зажинки жита, Казанська Богоматір, річна Казанська.

За старих часів Прокоп'єв день вважався відкриттям жнив. Сіно збирали в копиці і складали в "зародився". А перед початком роботи було заведено служити молебень.

Жнива в полях пов'язували з дозріванням чорниці. Збір ягоди вважався обов'язковим, адже вважалося, що її листя і плоди допомагають від багатьох хвороб.

Безплідні жінки та ті, хто давно мріяв про вагітність в цей день з подвоєною силою просять благословити їх дитиною. Люди вірили, що Казанська Богородиця допомагає.

Що не можна робити 21 липня:

  • Заборонено шкодувати про щось, інакше фортуна може образитися.
  • Не слід 21 липня влаштовувати прибирання, мити підлогу і витирати пил.
  • Не рекомендується в цю середу влаштовуватися на роботу, звільнятися, укладати великі угоди і займатися іншою доленосною діяльністю.
  • У цей день краще відкласти будь-якого роду подорожі і поїздки.
  • У цей день не варто купатися у відкритих водоймах, лаятися і лихословити.

Прикмети на 21 липня:

  • Якщо в лісах достигли чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.
  • Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.
  • Якщо в цей день молодика, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
  • Купатися в цей день не можна, так як можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника в воду.
  • Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.
  • Бджоли зліше стали - скоро почнеться спека.
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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 62

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