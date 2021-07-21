Яке свято 21 липня: народні прикмети і заборони

У середу, 21 липня 2021 року Православна церква святкує явище ікони Пресвятої Богородиці і відзначає пам'ять великомученика Прокопія. У народному календарі - Прокопій, Прокоп-жнець (жатвеннік), Прокоп'єв день, зажинки жита, Казанська Богоматір, річна Казанська.
За старих часів Прокоп'єв день вважався відкриттям жнив. Сіно збирали в копиці і складали в "зародився". А перед початком роботи було заведено служити молебень.
Жнива в полях пов'язували з дозріванням чорниці. Збір ягоди вважався обов'язковим, адже вважалося, що її листя і плоди допомагають від багатьох хвороб.
Безплідні жінки та ті, хто давно мріяв про вагітність в цей день з подвоєною силою просять благословити їх дитиною. Люди вірили, що Казанська Богородиця допомагає.
Що не можна робити 21 липня:
- Заборонено шкодувати про щось, інакше фортуна може образитися.
- Не слід 21 липня влаштовувати прибирання, мити підлогу і витирати пил.
- Не рекомендується в цю середу влаштовуватися на роботу, звільнятися, укладати великі угоди і займатися іншою доленосною діяльністю.
- У цей день краще відкласти будь-якого роду подорожі і поїздки.
- У цей день не варто купатися у відкритих водоймах, лаятися і лихословити.
Прикмети на 21 липня:
- Якщо в лісах достигли чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.
- Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Ільїн день.
- Якщо в цей день молодика, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
- Купатися в цей день не можна, так як можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника в воду.
- Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.
- Бджоли зліше стали - скоро почнеться спека.