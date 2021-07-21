Знову понад 650 хворих COVID-19 за добу, третина з них в Києві - свіжі дані про COVID-19 в Україні

В Україні за минулу добу було виявлено 655 нових підтверджених випадків коронавируса (з них діти-37, медичні працівники-18). Про це в середу, 21 липня, на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією відомства за минулий день:

госпіталізовані - 508 осіб;

летальних випадків - 13;

Видужали - 577 осіб;

За добу пройшло перевірку: за допомогою ПЛР-тестів - 18 151 людей, методом ІФА - 9 082 осіб; експрес тести-16 270 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених захворілих було зареєстровано в Києві (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

Під час всієї пандемії в Україні:

захворіли - 2 930 245 осіб;

одужали - 2 502 182 осіб;

летальних випадків - 52 769;

провели ПЛР-тестувань - 11 200 678.

Як повідомлялося, вчені продовжують вивчати появу коронавируса, який став причиною всесвітньої пандемії. У новому дослідженні заявили, що вірус виник не з пробірки.