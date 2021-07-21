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Кілька простих рекомендацій від МВС, як захистити себе від обману в інтернеті і телефонних шахраїв

Кілька простих рекомендацій від МВС, як захистити себе від обману в інтернеті і телефонних шахраїв
10:32 Сьогодні Телеграф

Україна все частіше прості громадяни стають жертвами телефонних шахраїв і брехунів. А з розвитком Інтернету залишитися з носом стало ще простіше. У МВС опублікували кілька порад, які допоможуть уникнути неприємного досвіду і залишитися хоча б при своїх грошах. Про це в середу, 21 липня, повідомляє прес-служба МВС.

За інформацією відомства, якщо дзвонять з невідомого номера, або кажуть, що вони співробітник банку, ніколи не потрібно розголошувати дані своєї банківської картки, а саме - CVV і PIN-код, крім того, не варто повідомляти одноразові паролі з SMS.

У МВС також порекомендували використовувати функцію динамічного CVV, якщо така опція є у банку, яким користується клієнт.

Говорячи про безпеку в інтернеті, українцям радять для оплати покупок або ж перекладів, використовувати тільки перевірені ресурси, у яких є захищений протокол (https: //), крім того рекомендовано відключити у мобільного оператора можливість віддаленої заміни сім карти.

Раніше ми писали про те, що за минулий рік кіберполіції зафіксувала понад 40 тисяч звернень про правопорушення онлайн, з цього числа 80% - це шахрайство. Найпоширенішим методом обману користувачів Інтернету залишається продаж неіснуючого товару за допомогою онлайн-оголошень або в соціальних мережах.

Як повідомляв "Телеграф", в Індії шахраї продали лікаря "чарівну лампу Аладіна" за 40 тисяч доларів.

Також ми писали про те, що в Україні вже кілька років існують шахраї, які пропонують влаштуватися на хорошу роботу, але для цього нібито треба пройти підготовчі курси.

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Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
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