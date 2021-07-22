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Яке свято 22 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 22 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

22 липня православна церква вшановує пам'ять священномученика Панкратія, батько якого близько спілкувався з самим апостолом Петром; і священномученика Кирила, єпископа Гортинський. У народі день називають чорничний.

Святих мучеників Кирилу і Панкратію прийнято молитися про здоров'я, красу та благополуччя своєму і своїх близьких.

Вважається, що з 22 липня на грядках з'являються перші огірки. А також з цього дня можна починати збирати чорницю. За народними переказами, дана ягода володіла чудодійними властивостями.

Крім цього, день Панкратія і Кирила збирали лікарські трави і засушували її. Вважалося, що трави зібрані в цей день підходять для ритуалів любовної магії.

Що не можна робитимуть 22 липня:

  • 22 липня заборонено буде нести в будинок "чужі" гроші.
  • Заборонено конфліктувати, особливо зі старшим поколінням і батьками.
  • Не рекомендується в цей день відмовляти в допомозі.
  • Категорично не можна в цей день починати нові справи.

Прикмети на 22 липня

  • Багато чорниці вродило - морози взимку почнуться рано і будуть сильними.
  • Якщо вночі місяць стала виглядати темної, то чекай дощі до кінця липня.
  • Щоб огірки хороший урожай давали, потрібно їх висадити на грядці, де минулого року росла кукурудза.
  • Прикмети на 22 липня кажуть, що хто сьогодні чорницю є буде, той стане здоровим, красивим і сильним.
  • Якщо при зборі врожаю огірків, один огірок таємно закопати на грядках, то урожай буде багатим.
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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, X Заборони.
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