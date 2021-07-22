Яке свято 22 липня: народні прикмети і заборони

22 липня православна церква вшановує пам'ять священномученика Панкратія, батько якого близько спілкувався з самим апостолом Петром; і священномученика Кирила, єпископа Гортинський. У народі день називають чорничний.

Святих мучеників Кирилу і Панкратію прийнято молитися про здоров'я, красу та благополуччя своєму і своїх близьких.

Вважається, що з 22 липня на грядках з'являються перші огірки. А також з цього дня можна починати збирати чорницю. За народними переказами, дана ягода володіла чудодійними властивостями.

Крім цього, день Панкратія і Кирила збирали лікарські трави і засушували її. Вважалося, що трави зібрані в цей день підходять для ритуалів любовної магії.

Що не можна робитимуть 22 липня:

22 липня заборонено буде нести в будинок "чужі" гроші.

Заборонено конфліктувати, особливо зі старшим поколінням і батьками.

Не рекомендується в цей день відмовляти в допомозі.

Категорично не можна в цей день починати нові справи.

Прикмети на 22 липня