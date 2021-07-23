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П'ятниця, 23.07.2021
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В Україні є тести для виявлення штаму коронавируса "Дельта"

В Україні є тести для виявлення штаму коронавируса "Дельта"
08:49 Сьогодні Телеграф

В Україні з'явилися тести для виявлення штаму "Дельта". Пройти його поки що можна в столиці. Це стало можливим після того, як в Києві зафіксували перші випадки зараження. Про це в п'ятницю, 23 липня, в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів начальник Головного управління Держпотребслужби в місті Олег Рубан.

За його словами, в Києві вже з'явилися тести, в зв'язку з цим нові випадки зараження відстежуватимуть і фіксувати. Також він зазначив, що в країні новий штам коронавируса циркулює вже практично два місяці.

"Щодо пандемії - в пріоритеті сьогодні йде Дельта-збудник, і він буде пріоритетним в циркуляції", - резюмував він.

Як раніше писав "Телеграф", в Олександрівській клінічній лікарні Києва виявили перших шість випадків захворювання штамом "Дельта".

Також ми писали про те, що на штам коронавируса "Дельта" до вересня 2021 року, ймовірно, буде припадати дев'ять десятих нових випадків зараження COVID-19 в Європейському Союзі.

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Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
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Тест, Delta, Кронавирус.
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