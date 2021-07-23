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У спорттабір в Карпатах масово отруїлися діти: подробиці НП

У спорттабір в Карпатах масово отруїлися діти: подробиці НП
12:04 Сьогодні Телеграф

У селі Яблуниця (Івано-Франківська область) в комплексі "Таємниці Карпат" в спортивному таборі отруїлися 18 осіб.

Про це в п'ятницю, 23 липня, на своїй сторінці в Facebookповідомлять прес-служба Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

За інформацією відомства, отруїлися 18 осіб з яких 16 дітей. В даний момент всі вони госпіталізовані в медустанови з діагнозом "гострий гастроентероколіт". У них постраждалих зафіксована загальна слабкість, температура тіла 37-37,6 градусів, нудота, болі в животі.

"Станом на 8:00 23 липня 2021 року всього госпіталізовано 18 осіб, з них 16 дітей до 16 років. Всі постраждалі в задовільному стані", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в комплекс "Таємниці Карпат" прибули 215 дітей у віці від 6 і до 16 років, а також 22 батьків та 11 тренерів з Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької та Київської областей.

Через інцидент Держпродспоживслужба виїхала на територію закладу і в ході перевірки виявила 62 порушення.

Виявилося, що готель "таємниці Карпат" не входить в обласну мережу закладів відпочинку та оздоровлення дітей. Також дітей приймали без медичних довідок.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в дитячому таборі "Делюкс" в селі Татарів Івано-Франківської області отруїлися п'ятеро дітей.

Кроєм того, в Одеській області в селищі Сергіївка сталася надзвичайна подія: шестеро дітей отруїлися і потрапили до лікарні через кишкову інфекцію.

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Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
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Все по темі:

Карпати, Діти, Отруєння, Табір, таємниці карпат.
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