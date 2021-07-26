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Понеділок, 26.07.2021
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У Львівській області на трасі зіткнулися "Хонда" і "Шкода": постраждали 6 осіб, в тому числі діти

У Львівській області на трасі зіткнулися "Хонда" і "Шкода": постраждали 6 осіб, в тому числі діти
10:42 Сьогодні Телеграф

На трасі Київ-Чоп у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якої постраждали шестеро людей, четверо з яких - діти.

Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє прес-служба управління Патрульній поліції у Львівській області.

За інформацією прес-служби регіону, аварія сталася біля села Розвадів. В результаті ДТП зіткнулися автомобілі "Хонда" і "Шкода".

Через аварію на трасі було ускладнено рух транспорту, пробка з авто розтягнулася майже на кілометр в обидві сторони.

В даний момент поліція встановлює всі обставини і причини ДТП.

Крім того в поліції відзначили, що зараз через селевий потік ускладнений проїзд на трасі Київ-Чоп біля села Коростів. Село Коростів розташоване в гірській частині Стрийського району.

Нагадаємо, що 24 липня біля міста Радомсько автомобіль Nissan виїхав на зустрічну смугу і врізався в автобус з 9 людьми (серед їх 7 українців), водій авто в крові мала 4 проміле алкоголю.

Як писав "Телеграф", в Одесі біля дитячого центру "Молода гвардія" автомобіль Mitsubishi врізався в два інших автомобіля і зачепив пішоходів.

У Харкові опублікували повний список камер для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Їх встановили по 11 адресами міста. Список з'явився в єдиному міському реєстрі актів. Камери розташовуються на найбільших транспортних артеріях Харкова, їх розташування депутати Харківської міськради затвердили на сесії.

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Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
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