Бійці ЗСУ потрапили під обстріли окупантів: поранені сім українських воїнів

Сьогодні на Донбасі загострилася ситуація: в результаті обстрілу з боку бойовиків, поранення отримали сім українських військових.

Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє прес-центр ООС на сторінці Facebook.

У зведенні відзначається, що окупанти із забороненого мінських угодами важкого артилерійського озброєння зробили прицільний обстріл позицій ЗСУ в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"В результаті обстрілу четверо українських бійців отримали осколкові поранення, ще троє - бойові травми. Після надання першої медичної допомоги вони були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в даний момент один з потерпілих знаходиться у важкому стані.

"Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох – задовільний", - розповіли в ОСС.

На обстріли НВФ бійці ВСУ відкрили вогонь.

Як писав "Телеграф", на Донбасі противник 11 разів за добу порушив режим тиші, що призвело до поранення двох українських бійців.

25 липня бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілу з станкових гранатометів отримав осколкові поранення український військовий.