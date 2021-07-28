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Яке свято 28 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 28 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У середу, 28 липня, православні християни вшановують День пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира, а також День хрещення Русі.

Варто зауважити, що точної дати хрещення Русі немає, відомо лише, що це було влітку 988 року, проте офіційно в Україні цей день щорічно святкують 28 липня відповідно до указу президента.

Хрестив Київську Русь князь Володимир Великий, відомий ще й як Ясне Сонечко, - таким чином він хотів об'єднати державу, підпорядковану різним релігіям, багато з яких не передбачали підпорядкування одному правителю.

Цікаво, що першою християнкою в роду була бабуся Володимира, княгиня Ольга, в той час як його батько Святослав був переконаним язичником.

Хрещення проходило на притоці Дніпра Почайна. З тих пір християнство укріпилося на Київській Русі.

За народними переказами, є багато прикмет і заборон, пов'язаних з днем 28 липня.

У цей день не можна:

  • скаржитися (так можна притягнути ще більші неприємності);
  • сваритися з близькими;
  • йти далеко від домівки (можна потрапити під удар блискавки);
  • відмовляти в проханнях під приводом зайнятості або втоми, треба бути чесним;
  • перенапружуватися роботою (особливо жінкам);
  • намагатися просунутися по кар'єрних сходах або здійснювати інші великі зміни в житті.

У той же час протягом 28 липня варто звернути увагу на сни, поки вони не забулися.

Серед народних прикмет на цей день можна згадати:

  • дощ вранці або південний вітер - до сонячного дня;
  • східний вітер - до дощу;
  • жовтіюча липа - до пізньої осені (інші пожовклі дерева навпаки пророкують ранню осінь);
  • туман ввечері - до дощу завтра.
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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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