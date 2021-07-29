Яке свято 29 липня: народні прикмети і заборони

У четвер, 29 липня, православні християни вшановують пам'ять священномученика Афіногена і десяти його учнів, які постраждали за свою віру під час гонінь в Севастії. По-іншому його називають Афиногенов день, Феноген, День Фіногея, Феноген-зажинки і Афіноген.
Зазвичай з цього дня спека поступово зменшується. Птахи замовкають, сумують і думають про прийдешню осінь.
У багатьох районах в цей день починали жати жито. А ось ліс намагалися обходити стороною, адже вважалося, що в цей період по ньому гуляє нечиста сила.
Що не можна робити в цей день:
29 липня потрібно підтримувати себе в гарному настрої, думати про хороше, посміхатися і бажати добра навколишнім.
Народні прикмети: