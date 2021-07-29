Яке свято 29 липня: народні прикмети і заборони

У четвер, 29 липня, православні християни вшановують пам'ять священномученика Афіногена і десяти його учнів, які постраждали за свою віру під час гонінь в Севастії. По-іншому його називають Афиногенов день, Феноген, День Фіногея, Феноген-зажинки і Афіноген.

Зазвичай з цього дня спека поступово зменшується. Птахи замовкають, сумують і думають про прийдешню осінь.

У багатьох районах в цей день починали жати жито. А ось ліс намагалися обходити стороною, адже вважалося, що в цей період по ньому гуляє нечиста сила.

Що не можна робити в цей день:

Заборонено купатися у відкритих водоймах.

Не можна проводити вдома генеральне прибирання.

У цей день не можна кричати і співати.

Не рекомендується в цей четвер лінуватися.

Не слід 29 липня відвертими, особливо з тими, хто стоїть вище за посадою.

29 липня потрібно підтримувати себе в гарному настрої, думати про хороше, посміхатися і бажати добра навколишнім.

Народні прикмети: