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Яке свято 29 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 29 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У четвер, 29 липня, православні християни вшановують пам'ять священномученика Афіногена і десяти його учнів, які постраждали за свою віру під час гонінь в Севастії. По-іншому його називають Афиногенов день, Феноген, День Фіногея, Феноген-зажинки і Афіноген.

Зазвичай з цього дня спека поступово зменшується. Птахи замовкають, сумують і думають про прийдешню осінь.

У багатьох районах в цей день починали жати жито. А ось ліс намагалися обходити стороною, адже вважалося, що в цей період по ньому гуляє нечиста сила.

Що не можна робити в цей день:

  • Заборонено купатися у відкритих водоймах.
  • Не можна проводити вдома генеральне прибирання.
  • У цей день не можна кричати і співати.
  • Не рекомендується в цей четвер лінуватися.
  • Не слід 29 липня відвертими, особливо з тими, хто стоїть вище за посадою.

29 липня потрібно підтримувати себе в гарному настрої, думати про хороше, посміхатися і бажати добра навколишнім.

Народні прикмети:

  • Якщо в цей день густий туман, восени буде багато грибів.
  • Польові миші почали посіви є - до довгої та холодної зими.
  • Бадилля у моркви поникла - до дощу.
  • 29 липня молилися Сонцю, щоб тепла і ясна погода тривала довше.
  • Шуліки в небі парять - до спекотної погоди.
  • До обіду на траві роса тримається - до спеки.
  • Жовті хмари на заході - до дощу, який піде вранці наступного дня.
  • Дощ на Феногена - погана прикмета - хліб в сніп проросте.
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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 36

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Свята, Прикмети, Традиції.
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