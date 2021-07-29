У поліції розповіли, як боротися проти жорстокого поводження з тваринами

У Національній поліції розповіли, що можуть зробити українці, які стали свідками жорстокого поводження з тваринами.

Як повідомили копи в офіційному Телеграм-каналі, свідки садистських дій ні в якому разі не повинні залишатися осторонь: насамперед, потрібно телефонувати за номером 102.

На виклик неодмінно відреагують поліцейські, які нагадують: за жорстоке поводження з тваринами, за заподіяння фізичного болю, страждань, які не призвели до каліцтв або загибелі, садистові загрожує до 5100 гривень штрафу. Втім, в більш важких випадках йому можуть дати до трьох років в'язниці.

Копи також нагадують: українці можуть подарувати будинок і тепло врятованому коту або собаці, які раніше піддавалися жорстокому поводженню.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Скадовську, на березі Чорного моря, чоловік носив крокодила з заклеєною скотчем пащею і пропонував бажаючим потримати його на руках і сфотографуватися. Шокуючі кадри опублікували в мережі.