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Стало відомо, скільки українців померли за час пандемії від перепою і "паленки"

Стало відомо, скільки українців померли за час пандемії від перепою і "паленки"
01:34 Сьогодні Телеграф

В Україні у 2020 році від передозування алкоголем та отруєнь сурогатом померли 2513 осіб. А з початку 2021 року алкоголь забрав життя вже 580 осіб, однак ці дані виявилися у 4 рази нижчими у порівнянні з показниками 16-річної давнини.

Про це у п’ятницю, 6 серпня, повідомив "Опендатабот".

Так, за час пандемії коронавірусу (2020-середина 2021) в Україні "палений" алкоголь та передозування алкоголем забрали життя 3093 осіб.

А у 2005 році від перепою і сурогату пішли з життя 10216 чоловік, що у 16 разів більше, ніж теперішні показники.

Статистичні дані свідчать, що в середині нульових щодня труїлися алкоголем в середньому 28 осіб, а на сьогодні цей показник - 7 осіб.

У сумі за 16 минулих рокiв алкогольна інтоксикація вбила 81 447 осіб. При цьому від серцевої недостатності, яку пов’язують з випивкою, померли за цей час померли 85 203 людей.статистика смертей від сурогату в Україні

Раніше "Телеграф" публікував знімки людей, які кинули розгульний спосіб життя.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по темі:

Статистика, Україна, отруєння алкоголем.
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