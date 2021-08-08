На свободу вийшли обвинувачені у викраденнях і вбивстві євромайдановців (фото)

Сергія Мисливого та Івана Новотного, яких звинуватили у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, в суботу, 7 серпня, випустили на свободу, адже суд не продовжив їм запобіжний захід.

Про це повідомляє журналістка Ольга Худецька на своїй сторінці в Facebook, яка також опублікувала фото звільнених із СІЗО.

У своєму пості вона пише, що Новотного випустили в ніч з 7 на 8 серпня в 00:01 після закінчення терміну запобіжного заходу.



Стосовно Мисливого, Державне бюро розслідувань вручило йому нову підозру.

Печерський районний суд Києва почав вибирати йому запобіжний захід, але оголосив перерву до 10:00 ранку неділі, 8 серпня.



Таким чином, Мисливий і Новотний зараз на свободі.

Журналістка звернула увагу на те, що синхронні виходи суддів на лікарняний можуть бути не випадковими і все це зроблено спеціально для провертання схеми.



Також журналістка обурена тим, що в Печерському райсуді не дозволяють відвідувати судові засідання.

"Окремий привіт Печерського суду, в якому помічники суддів та нічна зміна охорони вирішують - буде діяти положення закону про гласність відкритих судових засідань чи ні", - пише Худецька.

Відносно випущених на свободу Мисливий і Новотного, відомо, що вони з березня 2020 року перебували під вартою.



Новотного звинувачують в участі у злочинній організації, члени якої викрали і катували Вербицького та Луценка.

Також це ОЗУ перешкоджало зборам людей на Майдані.

Мисливому також інкримінували вбивство Вербицького.

Крім того, його звинуватили у використанні та підбурюванні до підробки паспорта громадянина України.

Адвокат Вербицького Євгенія Закревська нагадала, що до затримання Мисливий переховувався під чужим паспортом понад шість років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в березні 2020 року відбувалося затримання Мисливого.