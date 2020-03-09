У "Слузі народу" заперечили утворення коаліції з ОПЗЖ

Новини України:Євгенія Кравчук заперечила утворення у Верховній раді неформальної коаліції з ОПЗЖ.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заперечила утворення у Верховній раді неформальної коаліції з "Опозиційною платформою — За життя".

Про це політик заявила в інтерв'ю "24 калану".

"Так, я заперечую (існування неформальної широкої коаліції "Слуга народу" з ОПЗЖ, — ред.). Я взагалі не спілкуюсь з ОПЗЖ. Я не бачу тут якихось підстав. Чому ми провели позачергове засідання? Ми перебуваємо в розгляді земельного закону, де саме ОПЗЖ уже третій тиждень не сходять з екранів, не вимикають мікрофони і розказують про ринок землі", — сказала вона.

Як повідомлялося, після голосування в парламенті за звільнення колишнього Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та ексгенпрокурора Руслана Рябошапки в кулуарах ВР поширилась інформація про нібито утворення широкої коаліції між депутатськими фракціями партій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа — За життя", представники яких головували в обох випадках синхронно, зважаючи на результати.