Партія президента запропонує Авакову заступника

Новини України:Цей заступник може згодом очолити МВС.

Партія “Слуга народу” планує внести кандидатуру заступника міністра внутрішніх справ, який на перспективу зможе очолити відомство. Про це заявила заступник голови фракції партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук в інтерв'ю “24 каналу”.

“Ми вирішили так: запропонуємо заступника, і якщо ця людина виросте і ми будемо розуміти, що він зможе замінити міністра – то вічних людей немає ніде. Свідчать попередні звільнення”, - прокоментувала вона.

Кравчук зауважила, що у Президента досі немає кандидатури, яка могла б замінити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

“Будемо реалістично дивитися на ситуацію. МВС – це настільки складне міністерство, що запропонувати нове обличчя без досвіду… Інших шансів може не бути, бо це безпека людей. Це 300 тисяч особового складу. Є запитання до пана Авакова: і щодо поліції, і, очевидно, щодо інших моментів. Очевидно – і це правда – немає досі кандидата у Володимира Зеленського, який би повноцінно міг гарантувати, що все буде гаразд”, - зазначила Кравчук.

За її словами, Аваков “зумів втримати ситуацію” в Нових Санжарах, де сталися під час протестів евакуації громадян, які прибули з Китаю.

“Як поводився Аваков під час ситуації в Нових Санжарах, під час всіх цих панічних настроїв? Він зумів втримати ситуацію. Все ж таки саме в санаторій Нацгвардії повезли людей, які прилетіли з Китаю”, - уточнила депутатка.

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив парламентарям Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До оновленого Кабміну ввійшов зокрема Арсен Аваков, який очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року, а 29 серпня 2019 року був перепризначений. Тоді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Аваков залишився на посаді тимчасово під «персональну відповідальність» Президента Володимира Зеленського.