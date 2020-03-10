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Канадські депутати створили групу дружби з Україною

Канадські депутати створили групу дружби з Україною
08:24 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:В обох палатах канадського парламенту засідають 443 депутати, тобто стати членом групи дружби з Україною цього року зголосилася майже чверть законодавців.

Члени обох палат федерального парламенту Канади створили групу дружби з Україною, до якої ввійшли більше сотні законодавців. Про це повідомив депутат від Ліберальної партії Іван Бейкер, якого на установчому засіданні обрано головою групи.

“Для мене велика честь бути обраним депутатами та сенаторами від усіх партій головою парламентської групи дружби між Україною та Канадою. Ця група є однією з найбільших та найактивніших парламентських груп дружби, адже до неї входять понад 100 представників різних партій”, - зазначив Бейкер.

За його словами, завданнями групи є створення майданчику для обміну ідеями між канадськими та українськими парламентарями, а також розвиток політичних, економічних в культурних відносин між Канадою та Україною.

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“Канада перебуває на передовій міжнародної підтримки українських демократичних, економічних та оборонних реформ, а також суверенітету й територіальної цілісності України. Я прагну співпрацювати з колегами по групі з усіх партій задля подальшої підтримки процвітання, суверенітету й територіальної цілісності України”, - наголосив депутат.

Група дружби з Україною традиційно формується у кожному скликанні федерального парламенту Канади. У попередньому складі, протягом 2015-2019 рр., бажання долучитися до неї висловили 84 законодавці.

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Канада, Депутат, Политики, Україна, Уряд, Група дружби.
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