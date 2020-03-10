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Новий виконувач обов'язків міністра освіти: хто він

Новий виконувач обов'язків міністра освіти: хто він
12:16 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: mon.gov.ua

Новини України:Уряд обрав Юрія Полюховича в. о. міністра освіти і науки України.

Тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України покладено на Юрія Полюховича.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 10 березня, повідомляє пресслужба МОН.

“Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Міністерство освіти й науки не може залишатися без керівника, бо, фактично, це повністю зупиняє роботу. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції”, – відзначив Полюхович.

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З 2014 до 2016 року Юрій Полюхович був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника 11-го міністра освіти і науки України Ганни Новосад.

Як відомо, 4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і призначила Шмигаля главою уряду. Також парламент затвердив склад нового уряду, але Новосад туди не увійшла. При цьому посада міністра освіти залишилася вакантною, так само як посади очільників Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.

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Кабмин, МОН, Уряд, Міносвіти, Юрий Полюхович.
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