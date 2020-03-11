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Звільнено голову Нацагентства з питань державної служби

Звільнено голову Нацагентства з питань державної служби
22:41 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Економічна правда Фото: Facebook

Новини України:Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звільнив Олександра Стародубцева та призначив на його місце першого заступника - Володимира Купрія.

Кабінет міністрів звільнив Олександра Стародубцева з посади голови Національного агентства з питань державної служби.

Про це йдеться у розпорядженні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від 10 березня, яке опублікували на "Урядовому порталі".

Іншим розпорядженням Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Нацагентства на першого заступника Стародбубцева Володимира Купрія.

Зазначається, що Стародубцева звільнили відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу".

Ця стаття передбачає, що підставою для звільнення може бути скорочення чисельності або штату держслужбовців, ліквідація або реорганізація держоргану.

Олександр Стародубцев працював головою Національного агентства з питань державної служби 4 місяці.

"Це були дуже круті чотири місяці, і я пишаюся тим, що ми встигли, а також дякую всім, хто був поруч і допомагав. Ми розраховували мінімум на рік. На першу задачу – перезавантаження НАДС – я давав собі півроку. Багато чого не встигли, але фундамент закладений", - написав Стародубцев у Facebook.

"Я був готовий залишатись за умови підтримки попереднього вектору на перезавантаження держслужби, залучення великої кількості нових людей і запровадження західної моделі менеджменту. Про що сказав новому міністру КМУ. Він був неготовий відразу сказати своє бачення по цих питаннях, і збирався повідомити мене пізніше. Я так розумію, теж не встиг", - додав він.

 Олександр Стародубцев - один із творців електронної системи ProZorro. З березня 2015 року до серпня 2017 року керував департаментом держзакупівель Мінекономрозвитку.

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Все по темі:

Кабмин, ProZorro, Нацагенство, Олександр Стародубцев, Володимир Купрій, Деенис Шмигаль, НАДС.
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