Вакарчук покидає пост глави партії "Голос"

Співак В’ячеслав Вакарчук більше не очолює партію "Голос". На з’їзді партії новим головою обрали Кіру Рудик. Звернення Вакарчука оприлюднили у Facebook після з’їзду партії.