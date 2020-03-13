Єрмак: Україна не визнає так звані ОРДЛО - жодних прямих переговорів

Новини України:Про правове визнання представників ОРДЛО і прямі переговори з ними не йдеться.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що Україна не піде на правове визнання представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та прямі переговори з ними.

"Хочу наголосити, з повною відповідальністю, що жодних кроків, які на сьогодні створювали б правове поле для представників так званих ОРДЛО, їх визнання, не існує. Жодних прямих переговорів - про це не йдеться", - сказав він на брифінгу в ОП у п'ятницю у Києві.

Єрмак пояснив, що йдеться про створення платформи, в рамках якої громадяни України, які проживають сьогодні і на контрольованій, і на неконтрольованій території України, можуть спілкуватися щодо питань, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей.