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Зеленський: Найкращий меседж - маски на полицях в аптеках

Зеленський: Найкращий меседж - маски на полицях в аптеках
18:38 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф Фото: ОПУ

Новини України:Президент заявив, що "хай їх купують чи не купують – але вони повинні бути".

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всі аптечні заклади мають бути забезпечені необхідною кількістю медичних масок.

Про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки та оборони в п'ятницю, 13 березня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«На полицях в аптеках повинні бути маски. Це найкращий меседж, це найкраща комунікація замість слів, коли на полицях є всі засоби. Хай їх купують чи не купують – але вони повинні бути», – зазначив глава держави.

Водночас, як повідомив на засіданні заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, заклади охорони здоров’я отримають 10 мільйонів медичних масок.

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Також, за словами Ляшка, планується закупити близько 100 тисяч швидких тестів.

«Їх використовуватимуть у закладах охорони здоров’я при запровадженні масочного режиму в закладі», – сказав Віктор Ляшко.

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Маски, Грип, Политика, Володимир Зеленський, Коронавірус.
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