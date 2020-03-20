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У МОЗ сьогодні оголосять низку важливих антикоронавірусних рішень

У МОЗ сьогодні оголосять низку важливих антикоронавірусних рішень
14:17 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Кабмін затвердить перелік лікарських засобів, які будуть звільнятися від митних платежів, а також від податку на додаткову вартість лікарських засобів.

Сьогодні в другій половині дня відбудеться засідання Кабінету міністрів, на якому планується ухвалити низку рішень щодо запобігання поширенню та протидії коронавірусу в Україні.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров'я разом з Державною митною службою, Міністерством фінансів, Міністерством економіки наразі розробило проект постанови з переліком товарів, робіт і послуг, які будуть закуповуватися за межами закону про публічні закупівлі. Сьогодні цей документ планується прийняти на засіданні уряду, яке буде проведено в другій половині цього дня", - сказав він.

У Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію

За словами Ляшка, прийняття документа дозволить якнайшвидше забезпечити всім необхідним заклади охорони здоров'я, а також підприємства та органи влади, які долучені до запобігання поширення коронавірусу.

"Також на засіданні уряду планується затвердити перелік лікарських засобів, які будуть звільнятися від митних платежів, а також від податку на додаткову вартість лікарських засобів і медичних виробів", - сказав він.

Як повідомлялося, 13 березня Рада націонольної безпеки та оборони прийняла рішення дозволити Кабінету міністрів вжити термінових заходів для того, щоб усі медичні вироби, а також товари і послуги, які будуть задіяні для протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України, проходили поза межами закону про публічні закупівлі.

Нагадуємо, як відрізнити коронавірус від грипу і застуди!

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Кабмин, Виктор Ляшко, Коронавірус, Запобігання.
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