Зеленський домовився про повернення додому з Італії 125 українців

Новини України:Володимир Зеленський подякував уряду Італії за допомогу в організації евакуації громадян України, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

Президент Володимир Зеленський домовився з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте про повернення в Україну 125 українців, які перебувають у Римі.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента України, про це сторони домовилися під час телефонної розмови.

"Обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній вже 25 березня", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував уряду Італії за допомогу в організації евакуації громадян України, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

Сторони також погодилися з важливістю координації зусиль щодо боротьби з поширенням пандемії та подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених спалахом коронавірусу.

Зокрема, враховуючи значний досвід Італії у боротьбі з коронавірусом, Володимир Зеленський відзначив інтерес України до налагодження інформаційного обміну на рівні служб охорони здоров’я двох країн з метою вивчення нових галузевих стандартів та рекомендацій, що впроваджуються в Італії для протидії хворобі.

Як повідомлялося раніше, в Італії число померлих від спалаху коронавірусної інфекції збільшилось до 4 тисяч 32 осіб.