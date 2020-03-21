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Уряд продовжив контракт голові "Нафтогазу України"

Уряд продовжив контракт голові "Нафтогазу України"
21:14 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Відповідно до розпорядження, повноваження Коболєва продовжили з 23 березня 2020 р. по 22 березня 2024 року.

Уряд продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 4 роки. Про це йдеться в урядовому розпорядженні від 20 березня 2020 р. № 327-р.

"Погодитися з пропозицією наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” щодо продовження строку повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва", - йдеться у повідомленні.

Водночас, наглядова рада акціонерного товариства має забезпечити внесення змін до контракту, укладеного з головою правління "Нафтогазу", та подати до 30 березня 2020 р. Кабінетові міністрів України копію зазначеного контракту.

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Як повідомлялося, у березні 2019 року Кабінет міністрів України продовжив контракт з головою правління НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим до 22 березня 2020 року.

До Коболєва висунули три вимоги — здійснити анбандлінг "Нафтогазу" до 1 січня 2020 року, наростити видобуток газу компанією "Укргазвидобування" та зменшити рівень заробітних плат на 50% зі скасуванням преміальних виплат.

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Контракт, "Нафтогаз України", Уряд, Коболєв.
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