Погоджувальну раду Верховної Ради провели онлайн

Новини України:Керівництво парламенту і фракцій обмінялися думками щодо можливого позачергового засідання ВР.

Керівництво Верховної Ради та голови парламентських фракцій і груп провели засідання Погоджувальної ради онлайн, де, зокрема, обговорили можливе позачергове засідання ВР.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Погоджувальна рада в онлайн-режимі, де керівництво парламенту і фракцій обмінялися думками щодо можливого позачергового засідання ВР. Дата самого засідання ще невідома. Як і порядок денний", - інформувала Геращенко.

Вона зауважила, що "Європейська солідарність" виступає за проведення позачергового засідання парламенту якнайшвидше.

"Але воно має бути ретельно підготовлено. Ми наполягаємо, щоб в порядку денному були виключно питання боротьби з коронавірусом, захист медицини і медиків, врятування української економіки. Ніякого ринку землі, мінських пакетів, законів про ТБ. Ми обурені, що депутати зовсім не долучені до роботи координаційного штабу, створеного Президентом і урядом. При цьому, що жодної стратегії реанімації економіки в уряду немає", - зазначила Геращенко.

Вона також зауважила, що "Євросолідарність" виступає категорично проти перспективи запровадження надзвичайного стану і дистанційного голосування, оскільки бачить у цьому "надзвичайні ризики для країни і демократії".

"Вважаємо, що сьогодні Зеленський і уряд мають всі повноваження приймати необхідні рішення: через механізм прийняття окремих законів і РНБО", - зазначила Геращенко.