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Омбудсмен Денісова: "Росія повинна негайно звільнити політв'язнів України"

Омбудсмен Денісова: "Росія повинна негайно звільнити політв'язнів України"
18:46 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Росія має звільнити всіх українських ув'язнених, оскільки не забезпечує їх належною медичною допомогою.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Через те, що РФ не забезпечує громадянам України належної медичної допомоги та відповідних умов тримання, що гарантовані Мінімальними стандартними правилами поводження з в’язнями, схваленими Економічною і Соціальною радою ООН – усі незаконно утримувані громадяни України негайно мають бути звільнені", - наголосила вона.

Денісова подякувала посольству США в Україні за заклик до Росії про негайне звільнення всіх українських політичних в'язнів, а також за постійну підтримку українських громадян, яких незаконно утримують у пенітенціарних установах РФ та на території тимчасово окупованого Криму.

"Країна-агресор продовжує незаконно арештовувати громадян України, зокрема кримських татар, подовжувати терміни тримання під вартою та засуджувати до максимальних строків позбавлення волі", - наголосила омбудсмен.

Денісова відзначила, що в умовах світової пандемії коронавірусу Covid-19 перебування українців в місцях позбавлення волі є прямою загрозою для їх життя та здоров'я.

Вона також закликала міжнародну спільноту об’єднати зусилля та підтримати вимогу щодо якнайшвидшого звільнення утримуваних українців.

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Як повідомлялося, Сполучені Штати закликали РФ негайно звільнити кримських татар та інших українських політв'язнів, яким, до того ж, не надають відповідне медичне забезпечення в умовах пандемії коронавірусу Covid-19.

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Омбудсмен, Людмила Денисова, Росія, Звільнення, Умови, Полонені, Політв'язні.
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