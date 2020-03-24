Аваков виступив проти введення надзвичайного стану в Україні

Новини України:Міністр вважає, що для боротьби з вірусом надзвичайний стан ні до чого.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що для забезпечення карантину цілком досить оголошення режиму надзвичайної ситуації, а введення надзвичайного стану зараз не потрібне.

Про це повідомляє МВС у Facebook.

"Надзвичайний стан зараз не потрібен. Він передбачає обмеження конституційних прав. Для боротьби з вірусом нам це ні до чого. Його запровадження може бути тільки крайнім заходом", - заявив Аваков.

Очільник МВС додав, що "для забезпечення карантину нам цілком досить оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві та інших містах".

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на 13.00. 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

У зв'язку з коронавірусом Кабінет міністрів вже запровадив режим надзвичайної ситуації, зокрема, у Києві, Київській області, Чернівецькій, Тернопільській, Житомирській, Донецькій, Черкаській, Дніпропетровській, Івано-Франківській.

Нагадаємо: режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.