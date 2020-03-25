Скачать
Середа, 25.03.2020
В Україні відзначають День СБУ
В Україні відзначають День СБУ
Частину медичних установ ЗСУ перепрофілювали в інфекційні
Частину медичних установ ЗСУ перепрофілювали в інфекційні
ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня
ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня
Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою
Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою

Верховна рада перенесла позачергове засідання

Верховна рада перенесла позачергове засідання
07:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Один з керівників фракції допустив, що позачергове засідання може відбутися 27 березня в другій половині дня.

Заплановане на 26 березня позачергове засідання Верховної Ради переноситься попередньо на кінець тижня. Про це LIGA.net повідомила заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

За її словами, позачергове засідання може відбутися в суботу, 28 березня.

"Чекаємо реєстрації законопроектів щодо протидії наслідків пандемії, також Кабінет міністрів готує зміни до бюджету", - повідомила Кравчук.

Україна і Німеччина проводять тісні консультації щодо "Норманді" та "Мінська"

Інший співрозмовник агентства в керівництві СН повідомив, що перенесення позачергового засідання пов'язаний з неготовністю законопроєктів.

"Бюджетні зміни ще не готові, два коронавірусних закони не звели", - пояснив він.

"Станом на зараз Рада жодної пропозиції від Кабміну не отримувала. Є пропозиції від НБУ, є від Укрспирту спільно з Мінекономіки за спирту, але глобальних якихось речей ми від уряду так і не дочекалися", - додав співрозмовник.

Нагадаємо: раніше повідомлялося, що позачергове засідання парламенту призначено на 26 березня і пройде в сесійній залі "з додатковими засобами захисту" для депутатів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Депутат, Верховна Рада, Фракция, Коронавірус, Позачергове засідання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Грета Тунберг перехворіла коронавірусом
02 Пулєв: Не проблема провести бій з Джошуа без глядачів на стадіоні
03 Хто очолить УПЛ після Томаса Грімма
04 Хемілтон шокований егоїзмом тих, хто не хоче сидіти вдома
05 У Києві закривають МАФи і вводять обов'язковий "масочний режим"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США звинувачує Китай в дезінформації стосовно коронавірусу
США звинувачує Китай в дезінформації стосовно коронавірусу
На Волині коронавірус зафіксували у семирічної дитини
На Волині коронавірус зафіксували у семирічної дитини
МОЗ за добу зафіксувало 29 нових випадків коронавірусу
МОЗ за добу зафіксувало 29 нових випадків коронавірусу
25 березня 2020: прикмети, події, календар
25 березня 2020: прикмети, події, календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся