Верховна рада перенесла позачергове засідання

Новини України:Один з керівників фракції допустив, що позачергове засідання може відбутися 27 березня в другій половині дня.

Заплановане на 26 березня позачергове засідання Верховної Ради переноситься попередньо на кінець тижня. Про це LIGA.net повідомила заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

За її словами, позачергове засідання може відбутися в суботу, 28 березня.

"Чекаємо реєстрації законопроектів щодо протидії наслідків пандемії, також Кабінет міністрів готує зміни до бюджету", - повідомила Кравчук.

Інший співрозмовник агентства в керівництві СН повідомив, що перенесення позачергового засідання пов'язаний з неготовністю законопроєктів.

"Бюджетні зміни ще не готові, два коронавірусних закони не звели", - пояснив він.

"Станом на зараз Рада жодної пропозиції від Кабміну не отримувала. Є пропозиції від НБУ, є від Укрспирту спільно з Мінекономіки за спирту, але глобальних якихось речей ми від уряду так і не дочекалися", - додав співрозмовник.

Нагадаємо: раніше повідомлялося, що позачергове засідання парламенту призначено на 26 березня і пройде в сесійній залі "з додатковими засобами захисту" для депутатів.