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Кабмін: трудові права та оплата праці зберігається під час карантину

Кабмін: трудові права та оплата праці зберігається під час карантину
15:02 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Постанову прийняли на засіданні уряду з доопрацюванням з Міністерством розвитку економіки.

Кабінет міністрів України підтримав з доопрацюванням в одноденний термін проект постанови про деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у звʼязку із загостренням ситуації, повʼязаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Відповідний проект постанови був підтриманий на засіданні уряду.

"Звертаємо увагу, що за працівниками зберігаються їх трудові права і оплата праці на час карантину та впродовж роботи з дому. Це стосується як держслужбовців, так і працівників приватного сектору, а також рекомендуємо утриматись від застосування звільнень громадян, передбачених пунктами 1, 3, 4 ст. 40 Кодексу законів про працю", - сказав міністр юстиції Денис Малюська, презентуючи проект постанови.

Постанову підтримали з доопрацюванням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Все по темі:

Кабмин, Робота, Карантин, Пандемия, Коронавірус, Covid-19, Оплата праці.
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