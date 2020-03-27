"Слуга народу" відмовляється від держфінансування на 2020 рік

Новини України:"Слуга народу" відмовляється від держфінансування в користь Стабілізаційного фонду боротьби з коронавірусом і закликає інші партії зробити так само.

Партія "Слуга народу" відмовляється від державного фінансування діяльності політичної сили на 2020 рік і закликає інші політичні сили наслідувати цей приклад, заявляє її голова, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко.

"Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії до Стабілізаційного фонду, який створює Кабінет Міністрів, і спрямувати ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу", - наводить слова Корнієнка прес-служба фракції.

Корнієнко закликав усі парламентські партії, які за законом одержують фінансування з бюджету, вчинити аналогічно. Він наголосив, що загальна сума, яка відповідно до закону спрямовується на діяльність партій, становить 212,6 млн грн. За його словами, за ці гроші країна зможе забезпечити медиків належною кількістю індивідуального захисту, здійснити доплати за роботу в умовах пандемії або витратити їх на інші цілі, які українські медики визнають пріоритетними.

Корнієнко зазначив, що партії вже отримали фінансування за перший квартал цього року, і цих коштів має вистачити для того, щоб фінансувати партійну діяльність поточного року, хоча доведеться "затягнути паски" і відмовитися від низки проектів.