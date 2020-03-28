США надасть медичну та гуманітрну допомогу Україні для бородьби з пандемією

Новини України:США почнуть виділяти гроші обраним іноземним країнам з 3 квітня.

США виділять Україні медичну й гуманітарну допомогу на суму понад 1,2 мільйонів доларів

Про це повідомляє посольство України у США 28 березня.

"Надання допомоги буде направлено на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування про ризики поширення COVID19", - йдеться в повідомленні. США почнуть виділяти гроші обраним іноземним країнам з 3 квітня.

Нагадаємо, у США кількість зареєстрованих заражень коронавірусом у п'ятницю, 27 березня, перевищила 100 тисяч осіб. Станом на 23:30 27 березня заражені 100 тисяч 717 осіб, померли 1544 людини, одужали 862.