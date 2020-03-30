Україна "ставить на паузу" велику приватизацію

Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.
Про це написав глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook.
"В умовах світової економічної турбулентності, викликаної епідемією COVID-19, поки приймаємо рішення утриматися від виставлення на приватизаційні аукціони об'єкти великої приватизації і державні підприємства до стабілізації ситуації на фінансових ринках", - написав Сенниченко.
У той же час, за словами голови Фонду Держмайна, політичний курс на приватизацію і залучення інвестицій в економіку України залишаються незмінними: не стратегічні об'єкти і надлишкове майно повинні бути передані на чесних і конкурентних аукціонах компетентним інвесторам.
"Проводяться аудити і розробка маркетингових матеріалів для швидкого виставлення на аукціони об'єктів відразу після подолання кризи", - зазначив голова ФДМ.
Він також повідомив, що мала приватизація буде продовжена.
"Під час недовіри до світових валют і волатильності на фінансових ринках приватизація невеликих об'єктів нерухомості - це можливість для простих українців зберегти заощадження і одночасно зробити інвестицію в свою країну", - написав Сенниченко.
Зазначимо, що "пауза" у великій приватизації буде передбачена відповідними нормами законодавства.
Згідно з даними, в оновленому проекті держбюджету-2020 року, який уряд вніс до Верховної Ради 29 березня, план приватизаційних надходжень зменшений з 12 млрд грн до 0,5 млрд грн.