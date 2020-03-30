Три міністерства залишились без керівників

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Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Звільнення Уманського підтримали 249 народних депутатів, звільнення Ємця – 271 нардеп.

При цьому депутати провалили обидва голосування за призначення новим міністрів – і за кандидатуру Сергія Марченка на міністра фінансів, і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ.

А питання призначення міністром енергетики Ольги Буславець зняли з розгляду на прохання президента: Володимир Зеленський надіслав у Верховну Раду відповідний лист, повідомив спікер Дмитро Разумков.

Таким чином, згадані три міністерства залишилися без керівників.

Цьому передувало: Минулого тижня стало відомо, що Ємця й Уманського можуть скоро звільнити. У неділю, 29 березня, депутати фракції "Слуга народу" зустрічалися зі Степановим, Марченком та Буславець щодо можливих призначень

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що міністр фінансів Ігор Уманський та міністр охорони здоров'я Ілля Ємець уже подали у відставку. Але в оточенні Ємця заявили, що він заяву не писав.