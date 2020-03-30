Скачать
Понеділок, 30.03.2020
Три міністерства залишились без керівників
Три міністерства залишились без керівників
Рада не прийняла доопрацьований держбюджет на 2020 рік
Рада не прийняла доопрацьований держбюджет на 2020 рік
Турецький футбольний тренер Фатіх Терім одужав після інфіування коронавірусом
Турецький футбольний тренер Фатіх Терім одужав після інфіування коронавірусом
Джон Каллахан актор серіалу "Санта-Барбара" помер від Covid-19
Джон Каллахан актор серіалу "Санта-Барбара" помер від Covid-19

Сергія Марченка призначили головою Мінфіну

Сергія Марченка призначили головою Мінфіну
17:14 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Після звільнення Радою Ігора Уманського, нардепи з другої спроби призначили Марченка новим міністром фінансів України.

Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3282 про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України.

Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України.

Відтак, парламентарі призначили Сергія Марченка новим міністром фінансів України.

Додамо, Сергій Марченко закінчив Академію Державної Податкової Служби України за спеціальністю "управління державними фінансами". Має ступінь кандидата економічних наук. З 2020 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, податковій, секретаріаті Кабміну. Загалом на державній службі з 2002 року.

У 2018—2019 роках обіймав посаду заступника глави Адміністрації Президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів. У 2019 році Марченко балотувався до Верховної Ради за списком партії "Українська Стратегія Гройсмана".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кабмин, Верховна Рада, Игорь Уманский, Мінфін, Сергій Марченко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в мадридському Реалі
02 Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата
03 Веселі імпровізації в радянському кіно, які стали кіношедеврами
04 Власник "Лос-Анджелес Кліпперс" пожертвував 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
05 30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сергія Марченка призначили головою Мінфіну
Сергія Марченка призначили головою Мінфіну
У Львові виявили ще двох осіб з коронавірусом, серед них - водійка трамваю
У Львові виявили ще двох осіб з коронавірусом, серед них - водійка трамваю
У голови Запорізької обласної ради виявили коронавірус
У голови Запорізької обласної ради виявили коронавірус
Автор хіта I Love Rock 'n' Roll помер від Covid-19
Автор хіта I Love Rock 'n' Roll помер від Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся