Сергія Марченка призначили головою Мінфіну

Новини України:Після звільнення Радою Ігора Уманського, нардепи з другої спроби призначили Марченка новим міністром фінансів України.

Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3282 про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України.

Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України.

Відтак, парламентарі призначили Сергія Марченка новим міністром фінансів України.

Додамо, Сергій Марченко закінчив Академію Державної Податкової Служби України за спеціальністю "управління державними фінансами". Має ступінь кандидата економічних наук. З 2020 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, податковій, секретаріаті Кабміну. Загалом на державній службі з 2002 року.

У 2018—2019 роках обіймав посаду заступника глави Адміністрації Президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів. У 2019 році Марченко балотувався до Верховної Ради за списком партії "Українська Стратегія Гройсмана".