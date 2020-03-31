Давні образи: Єрмак прокоментував "сутички" с Леросом

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що зупинив спробу народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса призначити на посаду заступника міністра людину з минулої влади, і через це у нардепа "відповідне ставлення" до нього.
Про це Єрмак сказав на онлайн-брифінгу у вівторок, 31 березня.
"Я зупинив - це відбувалося в моєму кабінеті, і тому є свідки - спроби цього пана (Гео Лероса –ред.) , який є депутатом партії "Слуга народу" обманним шляхом призначити на посаду заступника міністра в одному з міністерств людину з минулої влади, яка працювала в Київській державній адміністрації. Спочатку цю людину пропонували призначати до КМДА, а потім ця людина з’явилася - це було останнє рішення Кабінету міністрів пана Гончарука. Я зупинив це. І безумовно у пана Лероса до цього відповідне ставлення, що мене не дивує", - сказав Єрмак.
На думку керівника ОП, найправильніше у цій ситуації буде дочекатися висновків правоохоронних органів, і "все побачимо і все почуємо і все стане зрозуміло".