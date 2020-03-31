Давні образи: Єрмак прокоментував "сутички" с Леросом

Новини України:Андрій Єрмак заявив, що зупинив спробу Лероса призначити на посаду людину "з минулої влади".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що зупинив спробу народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса призначити на посаду заступника міністра людину з минулої влади, і через це у нардепа "відповідне ставлення" до нього.

Про це Єрмак сказав на онлайн-брифінгу у вівторок, 31 березня.

"Я зупинив - це відбувалося в моєму кабінеті, і тому є свідки - спроби цього пана (Гео Лероса –ред.) , який є депутатом партії "Слуга народу" обманним шляхом призначити на посаду заступника міністра в одному з міністерств людину з минулої влади, яка працювала в Київській державній адміністрації. Спочатку цю людину пропонували призначати до КМДА, а потім ця людина з’явилася - це було останнє рішення Кабінету міністрів пана Гончарука. Я зупинив це. І безумовно у пана Лероса до цього відповідне ставлення, що мене не дивує", - сказав Єрмак.

На думку керівника ОП, найправильніше у цій ситуації буде дочекатися висновків правоохоронних органів, і "все побачимо і все почуємо і все стане зрозуміло".