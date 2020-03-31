Земельна реформа в Україні: посли G7 зробили заяву

Новини України:Посли G7 привітали ухвалення ВР закону про ринок землі в Україні.

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали ухвалення Верховною Радою України закону про запуск ринку землі в Україні.

Про це йдеться у заяві послів G7 в Україні у Twitter.

"Ми вітаємо ухвалення законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, якої прагнула державна влада протягом десятиліть", - йдеться в заяві.

Також посли країн "Великої сімки" привітали кроки українського уряду у реформах банківського сектору.

"Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна щодо реформування банківського сектору, та сподіваємося на його остаточне прийняття, що зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями. Ми віддаємо належне Президенту Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, які працювали вчора ввечері разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України", - йдеться у заяві послів.