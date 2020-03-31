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Земельна реформа в Україні: посли G7 зробили заяву

Земельна реформа в Україні: посли G7 зробили заяву
17:58 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:Посли G7 привітали ухвалення ВР закону про ринок землі в Україні.

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали ухвалення Верховною Радою України закону про запуск ринку землі в Україні.

Про це йдеться у заяві послів G7 в Україні у Twitter.

"Ми вітаємо ухвалення законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, якої прагнула державна влада протягом десятиліть", - йдеться в заяві.

 

Також посли країн "Великої сімки" привітали кроки українського уряду у реформах банківського сектору.

"Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна щодо реформування банківського сектору, та сподіваємося на його остаточне прийняття, що зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями. Ми віддаємо належне Президенту Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, які працювали вчора ввечері разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України", - йдеться у заяві послів.

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Все по темі:

Верховна Рада, G7, Україна, Земельна реформа, Ринок землі.
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