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Внесені зміни у режим роботи Верховної Ради

Внесені зміни у режим роботи Верховної Ради
15:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє парламентським комітетам працювати в режимі відеоконференції на період карантину (№ 3277).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 30 березня ухвалила закон «Про внесення зміни до закону "Про комітети Верховної Ради України". Голова Верховної ради Дмитро Разумков 30 березня підписав його і 31 березня передав на підпис Президенту.

Закон "Про внесення зміни до закону України "Про комітети Верховної Ради України" опубліковано в офіційній газеті парламенту "Голос України".

Згідно з законом, комітети здійснюють свою роботу у формі засідань, які можуть проводитися у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному вебсайті Верховної Ради, за попередньою згодою більшості від затвердженого Верховною Радою кількісного складу комітету.

Згода на проведення засідання комітету у режимі відеоконференції надається кожним народним депутатом окремо шляхом надсилання персонального листа на адресу голови комітету.

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Закон передбачає, що порядок денний засідання комітету у режимі відеоконференції та заплановані для розгляду на такому засіданні проєкти актів надсилаються членам відповідного комітету невідкладно, але не пізніше як за три години до початку засідання.

Засідання комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, вважається повноважним за умови віддаленого (за допомогою службового планшета) приєднання до участі у такому засіданні більша частина від затвердженого Верховною Радою України складу членів такого комітету.

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Видеоконференция, Зеленский, Карантин, Верховна Рада, Закони, Зміни роботи.
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