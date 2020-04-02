Україна звертається до світу щодо санкцій проти Росії

Новини України:Росія не дотримуючись умов Мінських домовленостей просить світ скасувати санкції проти країни.

Росія перешкоджає припиненню вогню на умовах, викладених у Мінських угодах, але в той же час пропагує ідею скасування санкцій на тлі пандемії коронавіруса. Відповідну заяву опублікувало у Twitter Посольства України в Естонії і ще більше півтора десятка український дипломатичних установ.

"Перешкоджаючи припиненню вогню на умовах, викладених у Мінських угодах, Росія порушує свої міжнародні зобов'язання. У той же час Кремль пропагує ідею скасування санкцій з використанням пандемії коронавіруса як способу уникнути відповідальності за свої злочини", - заявили дипломати.

З відповідною заявою виступили також близько двадцяти українських дипвідомств, включаючи Посольство в Бразилії, Португалії, Казахстані, Саудівській Аравії, Сербії, Латвії, Алжирі, Іраку, США, Киргизстані, Узбекистані та Білорусі, а так само Генконсульство в Стамбулі, представництво України при Раді Європи та ОБСЄ.

Міністерство закордонних справ України оцінює роботу Росії з ослаблення або навіть зняття санкцій з нібито "гуманітарки", однак планує запобігти такому сценарію.