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Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді

Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
19:03 Сьогодні Телеграф УНН Фото:Facebook

Новини України:Степанов зазначив, що паралельно з протидією поширення коронавірусу міністерство буде працювати і над реформою медецини.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що за кілька днів на новій посаді - у МОЗ затвердили єдиний державний протокол лікування інфікованих на COVID-19.

Про це повідомляють на сторінку МОЗ у Telegram.

"Зараз про те, що ми вже зробили. Найголовніше - ми затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19. Ми зробили це за два дні, і вже зараз усі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення чи ліків. Більше того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен", - написав Степанов.

За його словами, в Україні встановили стандарт лікування, який базується на досвіді країн, які вже стикнулися з коронавірусом.

"На жаль, за кілька тижнів нам не вдасться побудувати сучасну медичну систему, але ми не відкладаємо це у довгий ящик, ми паралельно працюємо над реформою. Що ж до сьогоднішніх викликів, то всі сили кинуті на їх вирішення. Медики первинної екстреної допомоги - ми деталізували список лікарів, що отримають підвищення оплати, і винесли його в наказ. Звичайно, ви на передовій цієї війни, звичайно, ви маєте отримувати це підвищення, і ви його отримаєте", - зазначив міністр.

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Все по темі:

МОЗ, Министр, Инфекция, Пандемия, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19.
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