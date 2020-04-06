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Уряд назначив нового керівника Чорнобильської зони

Уряд назначив нового керівника Чорнобильської зони
17:51 Сьогодні Телеграф Укринформ president.gov.ua

Новини України:Кабмін визначив переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження тимчасового керівника Чорнобильської АЕС.

ро це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби в інформації про конкурс, оголошений урядовим розпорядженням № 1049-р від 15 листопада 2019 року. .

"Кабінет міністрів України визначив Калашника С.В. переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження за результатами відповідної співбесіди, проведеної з кандидатами на зазначену посаду, пропозиції щодо яких внесено комісією з питань вищого корпусу державної служби", - йдеться у повідомленні.

Розпорядження про призначення Калашника головою ДАЗВ наразі відсутнє на сайті уряду.

Сергій Калашник із березня 2019 року виконував обов'язки генерального директора Чорнобильської АЕС. Раніше працював заступником керівника проєкту з будівництва нового безпечного конфайнменту в спільному підприємстві НОВАРКА (компанії VINCI CGP/ BOUYGUES).

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Кандидатура Калашника входила до п'ятірки лідерів за результатами другого конкурсу на зайняття посади голови ДАЗВ. Окрім нього, уряду також рекомендували Євгена Гетьмана, Максима Шевчука, Олексія Сніховського і Катерину Павлову, яка наразі виконує обов'язки тимчасового керівника зони відчуження.

Як повідомлялось, колишній голова ДАЗВ Віталій Петрук був звільнений у жовтні 2019 року.

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Кабмин, Верховна Рада, Уряд, Чорнобиль, Чорнобильска зона.
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