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Кулеба підтримує ідею експослів США щодо скасування санкцій проти РФ

Кулеба підтримує ідею експослів США щодо скасування санкцій проти РФ
12:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Рада ЄС із внутрішніх справ вирішила продовжити на наступні 6 місяців санкції проти Російської Федерації.

Україна підтримує будь-які креативні ідеї, які сприятимуть припиненню російської агресії проти нашої держави. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 10 квітня.

«Якщо Росія припинить агресію проти нашої держави і виведе свої війська, то це дозволить розпочати процес зняття з неї санкцій, адже санкції не були ухвалені для того, щоб безкінечно карати Росію – вони були ухвалені для того, щоб стимулювати Російську Федерацію припинити агресію проти нашої держави», - сказав Кулеба.

У цьому контексті він нагадав, що колишні посли США в Україні висунули ідею, що пандемія коронавірусу є додатковим стимулом для Росії продемонструвати свою конструктивність на українському треку і почати згортання своєї агресії, що дасть змогу розпочати процес скасування міжнародних санкцій.

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«Тобто їхній меседж у тому, що якщо Росія дійсно хоче піти з України і шукає для цього оптимальний момент і формат, ось він настав… Я, безумовно, підтримую будь-які аргументи і будь-які креативні ідеї, які сприятимуть припиненню агресії проти нашої держави і деокупації Донбасу і також Криму. Ми уважно стежимо за всіма ініціативами і аналізуємо їх на предмет реалістичності у сфері реальної політики», - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, Рада ЄС із внутрішніх справ вирішила продовжити на наступні 6 місяців санкції проти Російської Федерації за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

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США, Росія, Кулеба, Санкції.
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