Голова Верховної Ради підписав закон про ринок землі

Новини України:Тепер закон має підписати президент.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10).

Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту. Зазначається, що сьогодні, 13 квітня, закон повернуто з підписом голови ВР і направлено на підпис президенту.

31 березня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№ 2178-10). Документ підтримали 259 народних депутатів. Закон про запуск ринку землі необхідно було ухвалити для отримання Україною кредиту від Міжнародного валютного фонду.

За словами президента Володимира Зеленського, влада домовились з керівництвом МВФ, що після ухвалення парламентом законів про банківське регулювання і про запуск ринку землі Україна впродовж близько 15 днів отримає від фонду перший транш - 1,75-2 млрд доларів.

Сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада відкрила шлях до підписання закону про ринок землі головою парламенту і передачі документа на підпис президенту, відхиливши 13 проектів постанов, якими пропонувалося скасування рішення про ухвалення даного закону.