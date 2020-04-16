ВР змінила Регламент, що спрощує розгляд законопроектів

Новини України:Йдеться про законопроекти, до яких подано поправок у 5 разів більше за кількість статей законопроекту, але не менше 500 поправок.

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Регламенту ВР щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури (№1043), яким вводиться особлива процедура розгляду законопроектів з великою кількістю поправок.

За це рішення з наступним техніко-юридичним редагуванням проголосували 242 народних депутата із 356 зареєстрованих у сесійній залі. Законом, зокрема планується доповнити Регламент Верховної Ради статтею 119-1 щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні.

Нею передбачено, що у разі подання до законопроекту, що готується до другого читання (крім проекту кодексу, законопроекту, що розглядається ВР за спеціальною процедурою), пропозицій, поправок у кількості, що у 5 разів або більше перевищує кількість статей проекту первинного законодавчого акту чи кількість пунктів проекту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою, відмінною від встановленої статтями 119, 120, 121 Регламенту.

Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менш як однією третиною депутатів від конституційного складу ВР, підтриманою рішенням Верховної Ради, ухваленим на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від конституційного складу парламенту, за умови надання депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

У разі ухвалення ВР рішення про застосування особливої процедури у 2-денний строк з дня прийняття такого рішення кожна фракція (група) має право визначити не більше 5 пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів та ініціаторів таких пропозицій, поправок у порівняльній таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання.

У такий же строк кожен позафракційний депутат, пропозиції, поправки якого не враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції, поправки, на якій він наполягає, та так само надіслати на адресу головного комітету лист. Головний комітет у дводенний строк узагальнює пропозиції та поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроекту в другому читанні, до якої включає також усі враховані головним комітетом пропозиції, поправки.

На пленарному засіданні розгляд законопроекту у другому читанні за особливою процедурою здійснюється у такому порядку: спершу відбувається виступ голови комітету або представника головного комітету - до 2 хвилин.

Далі йде обговорення пропозицій, поправок, включених до уточненої порівняльної таблиці законопроекту, із можливим наступним голосуванням щодо врахування відхилених або щодо підтвердження врахованих комітетом поправок, що передбачає право на виступ: ініціатора відхиленої поправки - до 2 хвилин; депутата, який вимагає поставити на голосування (для її підтвердження) поправку, враховану комітетом, - до 1 хвилини; голови або представника головного комітету для обґрунтування рішення комітету щодо кожної обговореної поправки - до 1 хвилини.

Після цього має відбутися ухвалення рішення за результатами розгляду законопроекту у другому читанні. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.