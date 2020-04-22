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Середа, 22.04.2020
Кулеба: Східне партнерство має сприяти інтеграції України у ринок ЄС
Кулеба: Східне партнерство має сприяти інтеграції України у ринок ЄС
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Кулеба: Східне партнерство має сприяти інтеграції України у ринок ЄС

Кулеба: Східне партнерство має сприяти інтеграції України у ринок ЄС
00:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Відеоконференція відбулася напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке пройде 22 квітня.

Майбутнє Східного партнерства має бути амбітним і сприяти інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це Кулеба завив на відеоконференції у форматі "Групи друзів України в ЄС" за участі міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє МЗС.

У контексті підготовки цьогорічного саміту Східного партнерства Кулеба наголосив, що для України важливою є амбітність та стратегічний характер майбутньої політики ЄС щодо східних партнерів з урахуванням їхніх європейських прагнень.

"Майбутнє Східного партнерства має бути амбітним і сприяти інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС", - завив очільник МЗС.

Він поінформував колег про заходи, яких уряд уживає для мінімізації негативних наслідків пандемії для економіки України, та стан реалізації внутрішніх реформ, зокрема у контексті європейської інтеграції.

“Україна знає, як продовжувати реформи і при цьому вести війну проти російської агресії та проти поширення пандемії”, – наголосив Кулеба.

Представники ЄС привітали прогрес, досягнутий українською владою у здійсненні реформ та ухваленні ключових законодавчих рішень, зокрема щодо лібералізації ринку землі.

Окремо наголошувалося на важливості відновлення співпраці з МВФ.

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Окрім того, Кулеба детально поінформував співрозмовників про ситуацію на Донбасі. Зокрема, розповів про обстріли українських позицій з контрольованих РФ територій, невиконання російською стороною положень Мінських домовленостей і рішень «нормандського саміту». Співрозмовники висловили занепокоєння блокуванням Росією доступу СММ ОБСЄ і міжнародних гуманітарних організацій на неконтрольовані території Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що на тлі спекулятивних спроб РФ послабити санкційний тиск під прикриттям пандемії у ЄС запевнили у незмінності своїх підходів: санкції, запроваджені проти Росії, діятимуть до повного виконання Мінських домовленостей та деокупації української території.

Як повідомлялося, на саміті Східного партнерства, запланованому на 18 червня у Брюсселі, мають бути підтверджені спільні зобов’язання ЄС і країн-партнерів у розвитку взаємовигідної співпраці на період після 2020 року.

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МЗС, ЄС, Кулеба, Східне партнерство.
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