Зеленський: Епідемія коронавірусу сповільнює режим змін в Україні

Новини України:Він також додав, що робота президентом забирає увесь час і йому не вдається побути достатньо з родиною та дітьми.

Президент Володимир Зеленський заявив, що епідемія коронавірусу дещо сповільнює турборежим змін в Україні. Про це Зеленський розповів в коментарі для BBC News Україна, відповідаючи на запитання, чи не пошкодував він хоч раз про те, що пішов у президенти.

"Щодо президентства, я не приховуватиму, що це нелегка робота. Вона дуже вимоглива та відповідальна. І саме тому я не маю права зупинятися чи здаватися. Ми зробили вже багато змін. На жаль, виклики, як, приміром, епідемія коронавірусу, дещо стишують наш турборежим. Але ми не зупинимося (у намірах — ред.) зміцнювати Україну", - сказав Зеленський.

"Я жалкую, що не можу бути поруч, поки вони ростуть, так часто, як би я цього хотів", - зауважив Президент.

Як відомо, 21 квітня 2019 року відбулося повторне голосування на чергових виборах Президента України. До другого туру пройшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

За результатами другого туру, перемогу здобув Володимир Зеленський, за якого свої голоси віддали 73,22% українських виборців, або 13 млн 541 тисяча 528 громадян. Петра Порошенка підтримали 24,45 % виборців, або 4 млн 522 тисячі 450 громадян.