Зеленський робив тести на коронавірус декілька разів

Новини України:Крім того, Президент повідомив, що в ОП забезпечили проходження тестів для працівників.

Президент Володимир Зеленський робив тести на виявлення COVID-19 кілька разів. Про це він розповів в коментарі для BBC News Україна.

"Сам я, звісно, проходжу тести на коронавірус, оскільки залишаюся на роботі й щодня зустрічаюся з різними людьми. Моє спілкування, зрозуміло, дуже обмежилося, коло людей, з якими зустрічаюся, - дуже звузилося... Я сам проходив ПЛР-тест кілька разів. На щастя, усі - негативні", - сказав він.

Зеленський також додав, що частина працівників Офісу Президента перебувають на карантині, а усі, хто заходить в Офіс, проходять температурний скринінг.

Як повідомлялося, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.