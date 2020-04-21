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Зеленський підписав закон про зміни до КПК на час карантину

Зеленський підписав закон про зміни до КПК на час карантину
17:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:На період карантину, встановлює особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних розглядах і розгляду окремих питань під час судового провадження.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює правила судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на період карантину. Про це повідомляється на сайті ВР.

Так, у картці відповідного закону зазначається, що 17 квітня його було повернуто з підписом Президента.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила закон «Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)» (законопроєкт №3276).

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Так, розгляд питань, які віднесено до повноважень слідчого судді (крім розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій і скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування), та окремих питань під час судового провадження здійснюється з урахуванням особливостей.

У разі неможливості визначити слідчого суддю у відповідному суді (крім Вищого антикорупційного суду), місцевий суд вносить вмотивоване подання про передачу клопотання, яке має розглядатися слідчим суддею, для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до іншого суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

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Закон, Президент, Зеленский, Карантин, КПК.
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