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Понеділок, 20.04.2020
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Радник Зеленського пояснив навіщо потрібна нова програма МВФ

Радник Зеленського пояснив навіщо потрібна нова програма МВФ
22:22 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:У Зеленського пояснили, чому надзвичайно важливо розпочати нову програму з МВФ.

Нова програма з МВФ допоможе країні частково покрити дефіцит держбюджету та розблокує можливість виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу. На цьому наголосив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко під час вебінару з представниками вітчизняного бізнесу, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Радник Президента наголосив, що нині також надзвичайно важливо розпочати нову програму з Міжнародним валютним фондом.

“Нова програма з МВФ допоможе країні частково покрити дефіцит держбюджету та розблокує можливість виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу”, — зазначив він.

Крім того радника Президента наголосив, що в умовах світової економічної кризи та карантинних заходів держава постала перед необхідністю негайно серйозно переглянути держбюджет. Без цього його дефіцит сягнув би 12% ВВП.

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“Високий відсоток дефіциту в умовах виходу капіталу з країн з ринками, що розвиваються, до яких належить Україна, не підлягає фінансуванню та фондуванню. Владі вдалося скоротити його, щоб запобігти ризикам стрімкого розкручування інфляції. Завдяки внесеним змінам у бюджет дефіцит буде значно меншим”, — сказав Устенко.

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МВФ, Устенко, Зеленский, Україна, Радник президента.
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