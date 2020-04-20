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Шмигаль заявив, що карантин буде подовжено вже цього тижня

Шмигаль заявив, що карантин буде подовжено вже цього тижня
21:28 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:У Кабміні очікують на два піки захворюваності коронавірусом: наприкінці квітня та у першій половині травня.

Український уряд планує продовжити карантин, при цьому у нього будуть пом'якшення в деяких сферах. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "РБК-Україна".

Шмигаль, зокрема, навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з яким очікується два піки захворюваності. "Це, орієнтовно, на кінець квітня і між 3 і 8 травня", - зазначив прем'єр-міністр.

При цьому він додав, що на цьому тижні планується пом'якшити деякі заходи.

"Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, грунтуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже на цьому тижні", - пояснив глава уряду.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість пом'якшення певних карантинних обмежень після 24 квітня, якщо ситуація з COVID-19 у країні не буде істотно погіршуватися.

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Карантин, Пандемия, Україна, Уряд, Шмигаль.
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