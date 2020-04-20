Мешканцям Житомирської області компенсують встрату майна після пожеж

Новини України:Орієнтовна сума збитків становить 25 млн гривень.

У зв'язку з пожежами в Житомирській області місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим жителям, а Кабінет міністрів розгляне питання компенсації цих збитків вже на поточному тижні. Про це доповіли президенту України Володимиру Зеленському на нараді з членами уряду і представниками правоохоронних органів, передає прес-служба глави держави.

"Цю допомогу треба буде виділити з резервного фонду. Якщо люди втратили будинку, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що потрібно - і допомогти. Держава повинна підтримувати громадян в такий складний період", - сказав Володимир Зеленський.

За попередніми даними, у результаті надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні осіб. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато з згорілих будинків були порожніми, жертв серед населення немає.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки. Він зазначив, що зміни законодавства про заходи протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібні ситуації в майбутньому.