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Мешканцям Житомирської області компенсують встрату майна після пожеж

Мешканцям Житомирської області компенсують встрату майна після пожеж
19:09 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: president.gov.ua

Новини України:Орієнтовна сума збитків становить 25 млн гривень.

У зв'язку з пожежами в Житомирській області місцева влада здійснює попередній підрахунок збитків, завданих місцевим жителям, а Кабінет міністрів розгляне питання компенсації цих збитків вже на поточному тижні. Про це доповіли президенту України Володимиру Зеленському на нараді з членами уряду і представниками правоохоронних органів, передає прес-служба глави держави.

"Цю допомогу треба буде виділити з резервного фонду. Якщо люди втратили будинку, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що потрібно - і допомогти. Держава повинна підтримувати громадян в такий складний період", - сказав Володимир Зеленський.

За попередніми даними, у результаті надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні осіб. Орієнтовна сума збитків становить 25 млн грн. Багато з згорілих будинків були порожніми, жертв серед населення немає.

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За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, причиною масового поширення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки. Він зазначив, що зміни законодавства про заходи протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібні ситуації в майбутньому.

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Экономика, Президент, Зеленский, Запоріжжя, Пожежі, Голова держави.
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